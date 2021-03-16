دراسة: بعض الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا يعانون من الحساسية

كشفت شبكة "آيه بي سي نيوز" الأميركية في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن بعض الأشخاص الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد، يعانون من الحساسية أو ردود فعل متأخرة، لا سيما تجاه لقاحي مودرنا وفايزر.قال الأطباء إن النتائج التي توصلوا إليها تظهر أن ردود فعل الجسم على اللقاحات مؤقتة، رغم أن بعضها يحتاج إلى متابعة عن كثب في حال تطورت.وأشار التقرير إلى أنه بعد 3 ساعات من تلقي السيدة تيريزا فيلاسكو (70 عاما) لقاح مودرنا، بدأت ذراعها في الانتفاخ، وظهر طفح جلدي أحمر على أجزاء من جسمها.وقالت فيلاسكو، المقيمة في سان فرانسيسكو إنها تعاني من "ألم في الليل وقليل من الأحمر".ذمر التقرير أن أخصائية أمراض الحساسية والمناعة، التي شاركت في تأليف دراسة نشرت في مجلة "نيو إنغلاند للطب" قالت: "يمكن أن يكون لدى البعض حساسية من اللقاح، لكنها نادرة جدًا".وأكدت ساف وزملاؤها على رد الفعل المتأخر نتيجة تلقي لقاح مودرنا تشبه الحساسية تجاه بعض الأدوية، وهي غير مقلقة، ويمكن أن تكون نتيجة استقرار بروتينات اللقاح على سطح الخلايا، وبالتالي قد تستجيب تلك الخلايا بقوة، مما يظهر على شكل طفح جلدي.وأشارت إلى أن ما وجدوه من خلال الدراسة يؤكد على ضرورة أخذ الجرعة الثانية من القاح حتى بعد ظهور رد الفعل، لأن "هذا لا يعني أنك ستعاني من أي أعراض أخرى مثيرة للقلق، وبالنسبة لمعظم الناس، كانت الأعراض أقل بكثير عند تلقيهم الجرعة الثانية"، على حد تعبيرها.