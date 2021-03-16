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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ندى بسيوني تراهن على نجاح «ساحر النساء»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:22 ص
ندى بسيوني
ندى بسيوني
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تراهن الفنانة ندى بسيوني على نجاح فيلمها الجديد (ساحر النساء)، لافتة إلى أن أحداثه تدور في إطار اجتماعي رومانسي مليء بالتشويق والغموض والعديد من المفاجآت.

وأعربت ندى بسيوني، في تصريح صحفي، عن أملها في أن يحظى الفيلم بإعجاب واستحسان الجمهور عند طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه رغم انتهاء تصوير مشاهد العمل بالكامل منذ فترة طويلة إلا أنها لا تعلم سبب تأخر طرحه في دور العرض السينمائي حتى الآن.

وأضافت "ترددت كثيرا في الموافقة على المشاركة في الفيلم، خاصة أن العمل يعتبر التجربة الأولى للمخرج أحمد عياد الرشيدي، ولكن مع بداية التصوير اكتشفت أنه موهوب بشكل كبير ويمتلك أدواته الخاصة، ولا يقلد الآخرين، وهو ما ظهر في كواليس الفيلم ومراحل التصوير المختلفة واهتمامه بكافة التفاصيل".

فيلم (ساحر النساء) من إنتاج وإخراج أحمد عياد الرشيدي، تأليف محمد مكي وأحمد عياد، وبطولة محمد سليمان، وراندا البحيري، وندى بسيوني، ومحمد الصاوي، ومها أبو عوف، وسميرة عبد العزيز، وحلمي فودة، ومحمد عبد الجواد، وإحسان الترك، وحسن عبد الفتاح.

وعن مشروعاتها الفنية الجديدة، قالت ندى بسيوني إنها تنشغل حاليا بتصوير حلقات برنامجها التليفزيوني، والذي تحاول من خلاله التركيز على الجوانب الإيجابية في المجتمع المصري، والعادات والتقاليد الجميلة، والبعد عن الأفكار والعادات السلبية.

وأضافت "انتهيت من بلورة أفكار 4 أعمال سينمائية جديدة، وبصدد مناقشتها مع عدد من المنتجين؛ تمهيدا لتنفيذها، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بها".

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