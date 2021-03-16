إزالة 5 حالات تعد على مساحة 700 متر بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز( الدلنجات - بدر - شبراخيت) عن إزالة 5 حالات تعدي على مساحة 700 م2 عبارة عن:- إزالة 2 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 520 م بقري الوفائية وطيبه بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية،وإزالة تعديات على أرض أملاك الدولة بمساحة 110 م٢ بقرية منشأة عامر بنطاق وحدة أم صابر بمركز بدر.كما تم إزالة 2 حالة تعدي بمساحة 70 م أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية منشية الرزافة بشبراخيت.