«جامع»: نهتم بدعم شباب المبتكرين.. وتنفيذ مشروعات ناجحة لرواد الأعمال

نظم جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع النائب بمجلس الشيوخ ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مسابقة لشباب المبتكرين (ستارت اب باور) تم خلالها اختيار أفضل 30 من بين مائة فكرة تقدمت للمسابقة لتحصل الأفكار الفائزة على مساهمة مادية من النائب أحمد أبو هشيمة، بالإضافة إلى دعم فنى ومالى من خلال جهاز تنمية المشروعات للبدء في مشروعاتهم الجديدة.وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في كلمتها خلال توزيع الجوائز على الفائزين، أن جهاز تنمية المشروعات يعمل وفقا لرؤية مصر 2030 التي تعتمد أحد محاورها على بناء اقتصاد تنافسى قائم على الابتكار والإبداع والمعرفة، مشيرة إلى أن تعزيز المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص يعد أحد أهم وسائل دعم الشباب المبتكر واعطائه الفرصة لتحويل طموحه وأفكاره الجديدة إلى مشروعات حقيقية قادرة على المنافسة.ولفتت إلى أن الجهاز يعمل أيضا على تقديم آليات تمويل تتناسب مع الطبيعة الخاصة لمشروعات ريادة الأعمال حيث يتيح للشركات التي تحتضن هذه المشروعات الاستفادة من رأس المال المخاطر لتمويل المشروعات التى تتضمن نسبة عالية من المخاطرة، مشيرة إلى أن قانون تنمية المشروعات الجديد يتضمن حزم من الحوافز المالية والإجرائية التي ستعطى دفعة قوية لمشروعات ريادة الأعمال والشركات والمنشآت الداعمة لها.وأشادت نيفين جامع بكافة الشباب المشارك في المسابقة وأكدت أن الفائزين وغير الفائزين متاح لهم الاستفادة من خدمات جهاز تنمية المشروعات ومنها الحصول على دورات تدريبية على أيدى خبراء متخصصين في مجال ريادة الأعمال وإعداد خطة العمل والتوجيه والمشورة الفنية بالإضافة إلى الخدمات المالية وفقا للقواعد المعمول بها في الجهاز.وأكد طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن خطة عمل الجهاز تركز على التنسيق مع مختلف شركاء التنمية للتوسع في تقديم الخدمات الفنية ومختلف أوجه الدعم لمشروعات ريادة الأعمال التي تعتمد على أفكار ابتكارية على الرغم من ارتفاع المخاطر الائتمانية المرتبطة بتمويلها حيث إنها تقوم على تلبية احتياجات فعلية للمواطنين مما يساعدها فى تحقيق مردود اقتصادي مرتفع ويسهم في توفير فرص عمل. وأوضح طارق شاش أن البرامج التدريبية التي يقدمها الجهاز لأصحاب هذه المشروعات تعمل على ضمان نجاح المشروع وقدرته على تحقيق الربح.وأوضح الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالجهاز، أن هذه المسابقة تعد نموذجا ناجحا للشراكة مع القطاع الخاص لدعم مشروعات ريادة الأعمال وأنه قد تم تنظيمها وفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجهاز وشركة ابوهشيمة ستيل لنشر ثقافة ريادة الاعمال والعمل الحر من خلال إقامة مسابقة للأفكار الريادية وإقامة المشروعات خاصة المعتمدة على الأفكار الابتكارية والإبداعية وتطوير المشروعات القائمة (ستارت اب باور – Startup power). وأشار إلى أن هذه المسابقة تمثل نموذجا يمكن تكراره بالتعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار ومسرعات وحاضنات الأعمال.كما أشار هانى عماد رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بالجهاز، إلى أن المشروعات الإبتكارية القائمة على التكنولوجيا وتطبيقاتها تمثل إضافة قوية للاقتصاد القومي من خلال القيمة المضافة العالية التي تمثلها وأوضح أن الجهاز سيقوم بزيادة المحفظة المالية الخاصة بهذه المشروعات الأمر الذى سيتيح فرص أكبر أمام رواد الأعمال لتنفيذ مشروعاتهم وأكد أن مسابقة startup power تمثل حلقة من حلقات تمويل المشروعات الإبتكارية من خلال الجوائز الممنوحة للشباب وأن هذه المسابقة هي نتاج تعاون مثمر بين القطاع الخاص وجهاز تنمية المشروعات.