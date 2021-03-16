رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ليلى أحمد زاهر تقدم الموسم الثاني من «هزر فزر» بدلًا من هنا الزاهد

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:21 ص
ليلى أحمد زاهر
ليلى أحمد زاهر
دعاء عبد المقصود
طباعة
تستعد الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر لتقديم الموسم الثاني من برنامج "هزر فزر" الذي قدمت الموسم الأول منه الفنانة هنا الزاهد.

البرنامج من المقرر أن ينطلق خلال أيام على شاشة قنوات cbc، ويعرض يومين فى الأسبوع هما السبت والأحد في تمام الساعة 10 مساء، ويعتمد على فكرة المسابقات حيث تستضيف ليلى عدد كبير من الفنانين الذين يتنافسون من خلال مجموعة من الألعاب المختلفة والتي تعتمد على الكوميديا، وينقسم ضيوف كل حلقة إلى فريقين، كل منهما يضم 3 فنانين، في إطار من التشويق والكوميديا المعتمدة على المعرفة كثيرًا.

وكان الموسم الأول من البرنامج قد حقق نجاحا كبيرا وظهر فيه عدد كبير من النجوم من ضمنهم أكرم حسنى وماجد المصرى وعمرو وهبة ونسرين أمين ومى سليم وميس حمدان ودانا حمدان، ماجد المصرى ووفاء عامر وأيتن عامر ونسرين طافش وميرهان حسين ومينا عطا ومحمد شاهين وأحمد الشيخ وكريم عفيفى وياسر الطوبجى ورشا مهدى وهبة الأباصيرى وسامح حسين ودينا وإيمان السيد وسليمان عيد وإدوارد وغيرهم.

موضوعات متعلقة

احسب مرتبك.. 500 جنيه حد أدنى في زيادة أجور الموظفين

«كانت نيتي ألمس جسمها بس».. نص اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

الصور

image description

مقاول يحول جراج عقار بحدائق الأهرام لحمام سباحة ومخزن للكاوتش (صور)

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

الأكثر قراءة

العالم يترقب.. «الصحة العالمية» تكشف متى وأين وُجد كورونا

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-3-2021 فى البنوك المصرية

بـ1800 جنيه.. مطلوب مندوبين مبيعات لإحدى شركات المنوفية

«الصحة» تنفي طلبها إلغاء الفصل الدراسي الثاني لحماية الطلاب

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

سنغافورة: لقاح كورونا مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية غير شديدة

دراسة: موجات الجفاف والحر في أوروبا هي الأكثر حدة منذ 2000 عام

إغلاق مجمع كبير في بانكوك بعد اكتشاف مجموعة من إصابات كورونا

هزتان أرضيتان قرب «ديالى» العراقية

أيام زمان

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

«رفع الأثقال والكرة الشراب» طفولة الفنانة زوزو نبيل

«إحنا مش عبيدكم».. صرخة مريم فخر الدين في وجه عادل إمام

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

«ممالك الخيال عند اعتدال عثمان».. أمسية جديدة بساحة الأوبرا.. الأحد

زايد للكتاب تعلن القوائم القصيرة في فروع المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة والآداب

القط في مفردات الحارة المصرية.. من الألوهية حتى الـ 7 أرواح

لم يكن غزوًا.. تفنيد ادعاءات «يوسيفوس» عن خرافة غزو الهكسوس لمصر