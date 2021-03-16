ليلى أحمد زاهر تقدم الموسم الثاني من «هزر فزر» بدلًا من هنا الزاهد

تستعد الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر لتقديم الموسم الثاني من برنامج "هزر فزر" الذي قدمت الموسم الأول منه الفنانة هنا الزاهد.البرنامج من المقرر أن ينطلق خلال أيام على شاشة قنوات cbc، ويعرض يومين فى الأسبوع هما السبت والأحد في تمام الساعة 10 مساء، ويعتمد على فكرة المسابقات حيث تستضيف ليلى عدد كبير من الفنانين الذين يتنافسون من خلال مجموعة من الألعاب المختلفة والتي تعتمد على الكوميديا، وينقسم ضيوف كل حلقة إلى فريقين، كل منهما يضم 3 فنانين، في إطار من التشويق والكوميديا المعتمدة على المعرفة كثيرًا.وكان الموسم الأول من البرنامج قد حقق نجاحا كبيرا وظهر فيه عدد كبير من النجوم من ضمنهم أكرم حسنى وماجد المصرى وعمرو وهبة ونسرين أمين ومى سليم وميس حمدان ودانا حمدان، ماجد المصرى ووفاء عامر وأيتن عامر ونسرين طافش وميرهان حسين ومينا عطا ومحمد شاهين وأحمد الشيخ وكريم عفيفى وياسر الطوبجى ورشا مهدى وهبة الأباصيرى وسامح حسين ودينا وإيمان السيد وسليمان عيد وإدوارد وغيرهم.