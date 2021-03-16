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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الرقابة الصحية»: اعتماد معايير المستشفيات «الإسكوا» بنسبة نجاح 98%

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:18 ص
الدكتور أشرف إسماعيل
الدكتور أشرف إسماعيل
فاتن خديوى - سارة سعودى
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قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إحدى هيئات التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة انتهت من الإصدار الثاني من متطلبات تسجيل المستشفيات بعد حصول معايير اعتماد المستشفيات على شهادة اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا" بنسبة نجاح بلغت 98%،؜ كما تم إصدار النسخة العربية منها.
ج
اء ذلك خلال كلمة رئيس الهيئة أمس أمام لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، حيث تم عرض نتائج أعمال الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال الفترة من عام 2019 وحتى الآن، باعتبارها أداة الدولة المسئولة عن ضبط وضمان جودة خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد وفقا أحدث المعايير العالمية.

وأشار إلى أن نسخة معايير اعتماد مراكز الرعاية الاولية، حصلت على تقييم 99% من الجمعية الدولية للجودة تمهيدًا لحصولها على شهادة الاعتماد الدولية، وبناءً عليه جاري الانتهاء من الإصدار الثاني لمتطلبات تسجيل مراكز الرعاية الأولية بما يتماشى مع المعايير المعتمدة.

وفي نفس السياق، قال رئيس الهيئة إن الإدارة العامة لبحوث وتطوير المعايير قامت بإصدار متطلبات تسجيل مراكز الأشعة، العلاج الطبيعي، المعامل الطبية ومراكز جراحات اليوم الواحد، الصيدليات العامة، وتمت جدولة مواعيد إرسال معايير الاعتماد لكل منها إلى الجمعية الدولية للجودة تمهيدا لاعتمادها وجاري حاليًا الانتهاء من معايير العيادات الخاصة، مستشفيات الصحة النفسية ومنشآت تقديم الرعاية الصحية الممتدة.

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