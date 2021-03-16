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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«سياحة وطيران النواب»: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد السيسي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:18 ص
النائبة نورا علي
النائبة نورا علي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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صرحت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أنه بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية فى السادس عشر من شهر مارس من كل عام، واجب علينا توجيه تحية إعزاز وتقدير للمرأة المصرية التي كرمها المولى عز وجل، ولأم الشهيد وزوجته وابنته وشقيقته.

وأكدت علي، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحظى باهتمام كبير، وحصلت على حقوق ومكتسبات غير مسبوقة، وذلك في ضوء كفاحها على مر التاريخ، وبعد أن أثبتت قدرتها على التغيير والعمل، وتحمل المسئولية وجدارتها ووطنيتها في مختلف المواقف حين لبت نداء الوطن.

وأضافت رئيس لجنة السياحة، أن المرأة تقلدت أعلى المناصب ووصلت إلى مراكز صنع القرار في الحكومة، ومشاركتها بقوة في الحياة النيابية والبرلمانية منها وزيرة حيث يوجد 25% في مجلس الوزراء من السيدات، و25% في مجلس النواب، وأصبحت قاضية ومحافظ ونائب محافظ، وفى عهد الرئيس السيسى تم تعيين سيدة أول مستشارة أمن قومي لرئاسة الجمهورية، وأول نائبة محافظ بنك المركزي وأول رئيسة المحكمة الاقتصادية.

قالت النائبة، إن الحكومة أصدرت عدة تشريعات لصالح المرأة مثل تجريم حرمانها من الميراث، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، بالإضافة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنه لن يوقع على قانون ينتقص من حقوق المرأة، كما أنه أطلق عددا من المبادرات الصحية منها الكشف المبكر على سرطان الثدى وتقديم العلاج للمرضى وهي من أهم المبادرات التى اهتمت بصحة المرأة، على اعتبار أن صحة المرأة تحافظ على المجتمع.

وتابعت رئيس لجنة السياحة والطيران بالنواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، الأمر الذى يعد سابقة لم تحدث في تاريخ الدولة المصرية، مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتعد مصر هى الدولة الأولى في العالم التى تطلق هذه الاستراتيجية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، حيث أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها - دون أي تمييز - الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن.

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