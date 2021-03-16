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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الثلاثاء عن تطعيم أكثر من 500 مواطن من كبار السن وذوى الأمراض المزمنة ومرضى الفشل الكلوي و مرضى زراعة الكلى والكبد و مرضى القلب

صحة الدقهلية: تطعيم 500 مواطن بلقاح كورونا بمستشفى المنصورة الدوليمستشفى المنصورة الدولي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:52 ص
مستشفى المنصورة الدولي
مستشفى المنصورة الدولي
عمرو الحوتى
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أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الثلاثاء عن تطعيم أكثر من 500 مواطن من كبار السن وذوى الأمراض المزمنة ومرضى الفشل الكلوي ومرضى زراعة الكلى والكبد ومرضى القلب.

وأوضح وكيل الوزارة أن التطعيم بالمجان ويتم بشكل متصل دون انقطاع بكل أيام الأسبوع حتى في أيام الجمعة والعطلات الرسمية وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساءا بمركز اللقاح بمستشفى المنصورة الدولي.

وأضاف أنه سوف يتم تطعيم المواطن الذي سجل بنفسه على موقع الوزارة وتلقى رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم فقط أما بالنسبة للمواطنين غير القادرين على التسجيل فيرجى الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ للمساعدة في التسجيل أو التوجه لمكاتب مساعدة المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني بالمستشفيات الحكومية، ودعا وكيل الوزارة جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح: www.egcovac.mohp.gov.eg.

كما حث مكي المواطنين على تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة، ومنع التجمعات في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقة، مؤكدًا ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة تقاعس الكثير عن الالتزام بالاجراءات الوقائية وارتداء الكمامة.

كما تهيب صحة الدقهلية بجميع المواطنين الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية حيث تعد محافظة الدقهلية إلى الآن في المنطقة الآمنة نسبة لعدد سكان المحافظةولعدد المصابين على مستوى الجمهورية سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر والمصريين من الوباء.

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