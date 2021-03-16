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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إقامة 11 تجمعًا تنمويًا متكامل المرافق والخدمات بوسط سيناء

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:51 ص
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الفضيل
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قال محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة: إنه تمت إقامة 11 تجمعًا تنمويًا متكاملة المرافق والخدمات بوسط سيناء، ليتم توطين البدو في تلك التجمعات بعد تزويدها بالمرافق الخدمية وتوفير فرص عمل لهم.

وأضاف «شوشة»- في تصريح اليوم الثلاثاء- أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تقوم بتطوير كل مركز كامل بقراه للنهوض بجميع الخدمات والمرافق لرفع مستوى المعيشة للمواطنين، وأنه تم اختيار مركز نخل والقرى التابعة له بوسط سيناء لتنفيذ المبادرة.

وأشار إلى أنه سبق لقاء المسئولين المحليين والمواطنين في حوار مجتمعى وحصر الاحتياجات والمطالب الخاصة بأهالي تلك المناطق والتركيز على المطالب والاحتياجات التنموية لتقديم أفضل الخدمات المجتمعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا على استراتيجية الدولة بتطوير القرى والمناطق الفقيرة والأكثر احتياجًا من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات لرفع مستوى المعيشة بها.

ولفت المحافظ إلى أن التجمعات التنموية المتكاملة تحتوى على منازل مزودة بالمرافق والخدمات اللازمة إلى جانب توفير مساحات خالية لإقامة الأنشطة والمشروعات الاقتصادية وتربية الماشية والأغنام وأراض زراعية لاستغلالها في زراعة وإنتاج المحاصيل.

وأوضح «شوشة» أن تلك التجمعات تقوم على دعم التجمعات القائمة والمناطق المحيطة بها من تجمعات صغيرة متناثرة لتحويلها إلى تجمعات كبيرة لتعظيم الاستفادة من مواردها وإمكاناتها الاقتصادية من زراعية وأنشطة متنوعة يقوم بها سكان تلك التجمعات طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

من جانبه، أكد سكرتير عام محافظة شمال سيناء أسامة الغندور اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء، مشيرًا إلى أنه جارٍ الانتهاء من عملية الإنشاء وتوصيل المرافق الخدمية، وتجهيز الأراضي الزراعية لتوزيعها على المنتفعين بواقع منزل ومساحة من الأرض لكل منتفع.

وأضاف أن التجمعات تقع في منطقة وسط سيناء بمركزي الحسنة ونخل منها 5 تجمعات بالحسنة، وهي (أم فروث بالمغارة، والكيلو 61 ببغداد، والدفيدف، والنوافعة بالمغفر، وخشم القاد بالحسنة)، و6 تجمعات بنخل (طويل الحامض، والخفجة، والنثيلة 1، والنثيلة 2، وأبورصاصة بصدر الحيطان، وطيبة بالتمد).

وبدروهم، أعرب عدد من مشايخ ورموز وأهالي وسط سيناء عن شكرهم وتقديرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة لإضافة تلك التجمعات لتنمية وتعمير وسط سيناء ضمن (حياة كريمة) باعتبارها إضافة جديدة للتنمية وأولى خطوات التطوير والارتقاء بمستوى معيشة أهل وسط سيناء، وتوفير حياة كريمة لهم في تجمعات متكاملة الخدمات، وتوفر فرص عمل لأبنائهم ورفع مستوى معيشتهم.

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