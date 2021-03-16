بدء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة حنفي جبالي

افتتح منذ قليل المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء.وبدأت فعاليات الجلسة العامة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المُعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي المُوقعتين بينهما بتاريخي 1272018 و8122018 لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة في الكويت بتاريخ 23112020.