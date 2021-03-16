سفارة روسيا بالقاهرة تهنئ وزارة الخارجية بيوم الدبلوماسية المصرية

هنأت سفارة روسيا بالقاهرة وزارة الخارجية؛ بمناسبة يوم الدبلوماسية المصرية.وقالت السفارة- في بيان، نشرته على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، اليوم: "نتمي لكم الحفاظ على مصالح بلدلكم الجميلة على الساحة الدولية، وتبني سياسة مصرية خارجية مستقلة" معربة عن أملها في استمرار العمل المشترك المثمر، الذي يرمي إلى تسوية النزاعات الإقليمية وتطوير العلاقات الثنائية.