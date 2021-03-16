فتح باب الترشح لجائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في دورتها الـ19

أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية (إحدى منظمات جامعة الدول العربية)، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب الترشح للدورة الـ 19 لجائزة "الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية في الوطن العربي"، وذلك تحت رعاية حكومة الشارقة وبدعم من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات حاكم إمارة الشارقة.وتُمنح هذه الجائزة لأفضل أطروحة دكتوراه أجيزت خلال الفترة (مايو 2018 - أبريل 2020) في أي من موضوعات الدراسات الإدارية والمالية، وقيمة الجائزة (10،000) دولار أمريكي للفائز الأول، الفائز الثاني (6،000) دولار أمريكي، والفائز الثالث (4،000) دولار أمريكي، وبلغ عدد الفائزين الذين كرمتهم الجائزة منذ انطلاقتها 41 باحثًا من أصل 1036 أطروحة ترشحت للجائزة؛ منها 854 في مجال العلوم الإدارية و171 منها في المجالات المالية، قدمها باحثون من 18 دولة عربية.وتستقبل الجائزة الترشيحات من الباحثين أنفسهم عبر الموقع الرسمي للجائزة، على أن تكون الجامعة المانحة لدرجة الدكتوراه من الجامعات المعترف بها، وتكون فكرة الأطروحة رائدة وأصيلة ولم يسبق أن تناولها شخص آخر بالبحث لنيل درجه علمية، وأن تكون الأطروحة قائمة على منهج علمي سليم ودراسة ميدانية تطبيقية وأن تكون نتائج الأطروحة مقنعة وذات مردود إيجابي في تحسين مستوى الخدمات والنفع العام، وأن تكون نتائج وتوصيات الأطروحة ذات فائدة عند تطبيقها بالمنظمات العربية، وأن تكون الأطروحة مكتوبة باللغة العربية أو الإنجليزية.ويمكن للراغبين بالترشح للدورة الجديدة الاطلاع على المعلومات الكاملة حول خطوات وعملية الترشح الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للجائزة:، وسيكون يوم 31 أكتوبر 2021 هو آخر موعد لتلقي الأطروحات المقدمة.