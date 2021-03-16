رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فتح باب الترشح لجائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في دورتها الـ19

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:00 م
جائزة الشارقة
جائزة الشارقة
ا ش ا
طباعة
أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية (إحدى منظمات جامعة الدول العربية)، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب الترشح للدورة الـ 19 لجائزة "الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية في الوطن العربي"، وذلك تحت رعاية حكومة الشارقة وبدعم من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات حاكم إمارة الشارقة.

وتُمنح هذه الجائزة لأفضل أطروحة دكتوراه أجيزت خلال الفترة (مايو 2018 - أبريل 2020) في أي من موضوعات الدراسات الإدارية والمالية، وقيمة الجائزة (10،000) دولار أمريكي للفائز الأول، الفائز الثاني (6،000) دولار أمريكي، والفائز الثالث (4،000) دولار أمريكي، وبلغ عدد الفائزين الذين كرمتهم الجائزة منذ انطلاقتها 41 باحثًا من أصل 1036 أطروحة ترشحت للجائزة؛ منها 854 في مجال العلوم الإدارية و171 منها في المجالات المالية، قدمها باحثون من 18 دولة عربية.

وتستقبل الجائزة الترشيحات من الباحثين أنفسهم عبر الموقع الرسمي للجائزة، على أن تكون الجامعة المانحة لدرجة الدكتوراه من الجامعات المعترف بها، وتكون فكرة الأطروحة رائدة وأصيلة ولم يسبق أن تناولها شخص آخر بالبحث لنيل درجه علمية، وأن تكون الأطروحة قائمة على منهج علمي سليم ودراسة ميدانية تطبيقية وأن تكون نتائج الأطروحة مقنعة وذات مردود إيجابي في تحسين مستوى الخدمات والنفع العام، وأن تكون نتائج وتوصيات الأطروحة ذات فائدة عند تطبيقها بالمنظمات العربية، وأن تكون الأطروحة مكتوبة باللغة العربية أو الإنجليزية.

ويمكن للراغبين بالترشح للدورة الجديدة الاطلاع على المعلومات الكاملة حول خطوات وعملية الترشح الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للجائزة: www.sharjahphdaward.com، وسيكون يوم 31 أكتوبر 2021 هو آخر موعد لتلقي الأطروحات المقدمة.

موضوعات متعلقة

كيف أسقطت «الكاميرات» المتهم في واقعة التحرش بـ«طفلة المعادي»

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

احسب مرتبك.. 500 جنيه حد أدنى في زيادة أجور الموظفين

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقي وفد مجلس الوزراء

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن أدوية بحي شرق

image description

مقاول يحول جراج عقار بحدائق الأهرام لحمام سباحة ومخزن للكاوتش (صور)

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

الأكثر قراءة

كيف أسقطت «الكاميرات» المتهم في واقعة التحرش بـ«طفلة المعادي»

العالم يترقب.. «الصحة العالمية» تكشف متى وأين وُجد كورونا

بـ1800 جنيه.. مطلوب مندوبين مبيعات لإحدى شركات المنوفية

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

سنغافورة: لقاح كورونا مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية غير شديدة

دراسة: موجات الجفاف والحر في أوروبا هي الأكثر حدة منذ 2000 عام

إغلاق مجمع كبير في بانكوك بعد اكتشاف مجموعة من إصابات كورونا

هزتان أرضيتان قرب «ديالى» العراقية

أيام زمان

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

«رفع الأثقال والكرة الشراب» طفولة الفنانة زوزو نبيل

«إحنا مش عبيدكم».. صرخة مريم فخر الدين في وجه عادل إمام

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

فتح باب الترشح لجائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في دورتها الـ19

«ممالك الخيال عند اعتدال عثمان».. أمسية جديدة بساحة الأوبرا.. الأحد

زايد للكتاب تعلن القوائم القصيرة في فروع المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة والآداب

القط في مفردات الحارة المصرية.. من الألوهية حتى الـ 7 أرواح