تقرير أمريكي: مصر الوجهة الإفريقية الأولى للسياحة 2021

رشح موقع "travel.usnews" الأمريكي، مصر الوجهة الأولى إفريقيا للزيارة عام 2021، بناءً على نصائح خبراء السفر فضلًا عن معالم مصر السياحية المختلفة، حيث جاءت على رأس قائمة مكونة من 15 وجهة سياحية إفريقية.وقال الموقع: "تتمتع مصر بمعالم جذب سياحية كبيرة ومختلفة، حيث الصحراء والشوارع الصاخبة ومدينة القاهرة، والتنوع الثقافي الكبير في مصر، حتى إن فوضى الشوارع في مصر تحبس الأنفاس، كما يمكن التجول في شوارع مصر القديمة ومشاهدة الشمس وهي تنخفض فوق نهر النيل العظيم".واستطرد: "من بين المعالم السياحية الأخرى التي تجذب السياح لمصر (الآثار الفرعونية)، حيث استكشاف عجائب العالم القديم، كما بها تنوع ثقافي وتاريخي وحضاري، حيث توجد أهرامات الجيزة القديمة ودهشور وسقارة، كما توجد المقاهي العصرية في أحياء الزمالك ومصر الجديدة".