«صحة النواب» تبحث وقف استخدام لقاح «استرازينيكا»

تستكمل لجنة الصحة بمجلس النواب، عصر اليوم، مناقشة بيان الحكومة بخصوص تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومن المقرر أن يشارك في اجتماع اللجنة،اليوم، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي وعدد من قيادات الهيئة للحديث عن ما تم تنفيذه وخطتهم المستقبلية ومراحل التنفيذ في المحافظات بدءًا من بورسعيد والسويس وسيناء، وما هو البديل للمحافظات التى لن تنفذ فيها المنظومة قريبًا.وأشار محمود أبو الخير أمين سر اللجنة الصحة في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن الاجتماع سيشهد كذلك حضور رئيس هيئة الدواء الدكتور تامر عصام للحديث عن وقف استخدام لقاح استرازينكا ضد فيروس كورونا في عشرة دول أوروبية ومدى خطورة اللقاح من عدمه، واحتمالية وقف استخدامه بمصر، في ظل إعلان وزارة الصحة بعدم ثبوت أعراض جانبيه له.