رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حفظ التحقيقات في حريق شقة بالسلام

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:31 ص
حريق شقة بالسلام
حريق شقة بالسلام
حسام التمساح
طباعة
أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، حفظ التحقيقات في الحريق الذي نشب داخل شقة سكنية لعدم وجود شبه جنائية في الواقعة.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة: إن التحريات الأولية لحريق اندلع داخل شقة سكنية فى مدينة السلام كشفت عن وجود ماس كهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية تسبب في نشوب الحريق.

كانت قد نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة السلام دون وقوع أي إصابات. وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة السلام، وأمر اللواء إنتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وجرى فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتشدد الإدارة العامة للحماية المدنية على أن استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط، وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

العالم يترقب.. «الصحة العالمية» تكشف متى وأين وُجد كورونا

«الصحة» تنفي طلبها إلغاء الفصل الدراسي الثاني لحماية الطلاب

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.. والمالية: ما تحقق خلال كورونا «فاق التوقعات»

الصور

image description

مقاول يحول جراج عقار بحدائق الأهرام لحمام سباحة ومخزن للكاوتش (صور)

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

الأكثر قراءة

العالم يترقب.. «الصحة العالمية» تكشف متى وأين وُجد كورونا

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-3-2021 فى البنوك المصرية

بـ1800 جنيه.. مطلوب مندوبين مبيعات لإحدى شركات المنوفية

«الصحة» تنفي طلبها إلغاء الفصل الدراسي الثاني لحماية الطلاب

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

سنغافورة: لقاح كورونا مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية غير شديدة

دراسة: موجات الجفاف والحر في أوروبا هي الأكثر حدة منذ 2000 عام

إغلاق مجمع كبير في بانكوك بعد اكتشاف مجموعة من إصابات كورونا

هزتان أرضيتان قرب «ديالى» العراقية

أيام زمان

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

«رفع الأثقال والكرة الشراب» طفولة الفنانة زوزو نبيل

«إحنا مش عبيدكم».. صرخة مريم فخر الدين في وجه عادل إمام

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

«ممالك الخيال عند اعتدال عثمان».. أمسية جديدة بساحة الأوبرا.. الأحد

زايد للكتاب تعلن القوائم القصيرة في فروع المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة والآداب

القط في مفردات الحارة المصرية.. من الألوهية حتى الـ 7 أرواح

لم يكن غزوًا.. تفنيد ادعاءات «يوسيفوس» عن خرافة غزو الهكسوس لمصر