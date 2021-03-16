حفظ التحقيقات في حريق شقة بالسلام

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، حفظ التحقيقات في الحريق الذي نشب داخل شقة سكنية لعدم وجود شبه جنائية في الواقعة.وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة: إن التحريات الأولية لحريق اندلع داخل شقة سكنية فى مدينة السلام كشفت عن وجود ماس كهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية تسبب في نشوب الحريق.كانت قد نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة السلام دون وقوع أي إصابات. وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة السلام، وأمر اللواء إنتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.وجرى فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.وتشدد الإدارة العامة للحماية المدنية على أن استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط، وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.