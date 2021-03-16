بعد «قمامة سقارة».. روابط للحفاظ على الترع من المخلفات الصلبة

عقدت الإدارة المركزية للموارد المائيه والري بمحافظتي القاهرة والجيزة، ورشة عمل طارئة بحضور منتفعي ترعة سقارة البحرية وروابط البدرشين والحوامدية، لتوضيح الأدوار المنوط بها أجهزة وزارة الري والوحدات المحلية والروابط، وخطة لتضافر الجهود للتصدي لمشكلة إلقاء المخلفات بالترع والمصارف، خاصة بعد أزمة إلقاء القمامة في ترعة سقارة البحرية بعد الانتهاء من مشروع تأهيلها وتبطينها ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة.وقام ممثلوا روابط المزارعين خلال ورشة العمل، بحضور المهندس عبد اللطيف خالد، مستشار الوزارة لمشروعات الري الحديث، والمهندس محمد عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظتي القاهرة والجيزة، بعرض تجاربهم في تجميع المخلفات الصلبة للمحافظة على الترع أمام منتفعي ترعة سقارة لنقل الخبرات إليهم، مع البدء في في إجراءات تشكيل رابطة لمستخدمي المياه على هذه الترعة، حيث تم انتخاب اللجنة التمثيلية تمهيدا لتشكيل مجلس الإدارة للحفاظ على كافة الترع والمصارف من التلوث وإلقاء المخلفات والتعديات.كما تم التأكيد على أهمية الري الحديث والتحديات التي تواجه الوزارة في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع وضرورة مشاركة الشعب مع الحكومة في الحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال، وعدم إلقاء القمامة داخل المجاري المائية المبطنة وغير المبطنة، خاصة أن المجاري المائيه خط أحمر، وتم عرض التعاون المشترك بين أجهزة وزارة الري وأجهزة المحافظة في حسم المشاكل.كما تم توضيح أهمية البروتوكول الموقع ما بين الوزارة ووزارة التنمية المحلية وتحديد دور كل جهة، بالإضافة إلى ضرورة تغيير سلوك الأهالي وحثهم على عدم إلقاء القمامه والصرف الصحي من خلال تفعيل دور المجتمع المدني بالتعاون مع أجهزة المحافظة.