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محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة والقدس

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:30 ص
الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
ا ش ا
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 7 فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من شمال "سلفيت"، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما، كما اعتقلت الأسير محمود من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بعد دهم منزل ذويه في منطقة "باكوش" غرب البلدة، وتفتيشه.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضًا شابًا من بلدة "قباطية" جنوب جنين، بعد دهم منزل ذويه، كما داهمت 3 منازل وعبثت بمحتوياتها، كما اعتقلت 3 أطفال من بلدة "العيسوية" بمدينة القدس المحتلة، عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

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