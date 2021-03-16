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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«التزوير» يقود شخصًا للسجن 5 سنوات في المقطم

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:21 ص
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم بتزوير توكيل للاستيلاء على قطعة أرض في المقطم من مالكتها بالسجن 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافي.

كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "محمد. ف" بالاشتراك مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل المنسوب صدوره إلى المجني عليها ليلى ع والمنسوب صدوره إلى القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع ذلك المجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة منه.

وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها وهي نقل ملكية الأرض الرقيمة 606 بهضبة الهرم بالمقطم مبينة الحدود والمعالم من مالكتها المجني عليها سالفة البيان إلى المتهم فقام الأخير باصطناعه، وتحرير تلك البيانات على خلاف الحقيقة ومهره بتوقيعات وبصمه بخاتم مقلد عزاها زورًا إلى المختصين بتلك الجهة.

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