انخفاض معدلات الفقر في العراق إلى 25%

أعلنت وزارة التخطيط العراقية اليوم الثلاثاء عن انخفاض معدلات الفقر في البلاد إلى 25%، مشيرة إلى أن عدد الفقراء في العراق أقل من 10 ملايين شخص.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، قوله إن "المؤشرات المتوفرة حول معدلات الفقر في البلاد وفق آخر دراسة بالتعاون مع البنك الدولي في النصف الثاني من العام 2020، بلغت 24.8% أي بنحو 25%".وأضاف أنه "في المرحلة الأولى لظهور جائحة كورونا في النصف الأول من العام الماضي ارتفعت نسبة الفقر إلى 31.7% أي بحوالي 32%، إلّا أنها عادت إلى الانخفاض بفضل الإجراءات المتخذة والمتمثلة برفع حظر التجوال وعودة العمل والأنشطة لوضعها الطبيعي التي أدت إلى انحسار النسبة إلى 25%".