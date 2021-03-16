آخرها طفلة المعادى.. 4 وقائع تحرش هزت الرأي العام

-فتاة المترو



-"طفلة المعادي"



-محامٍ يتحرش بطفلة في العمرانية



-مندوب مبيعات يتحرش بطفلة



التحرش بالأطفال والنساء في الأمكان العامة، وقائع غريبة على مجتمعنا المصري، انتشرت بكثرة خلال الآونة الاخيرة، ويرصد "الدستور" أبرز الوقائع، التى هزت الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي.وثَّقت فتاة جريمة التحرش بها بالفيديو بالخط الثالث في مترو الأنفاق «العتبة - عدلي منصور»، فقد فوجئت بشاب يجلس على المقعد المقابل لها بالعربة وفتح «سوستة بنطلونه»، وقت وجودها بمفردها بينما كان يجلس في نهاية العربة شابان آخران لم ينتبها لتصرفات المتحرش.وأظهر الفيديو البالغ مدته 37 ثانية وقاحة الشاب، وأن الفتاة نجحت في تصويره وقت الجريمة، وهو لم ينتبه وكان مشغولًا في مراقبة الشابين الجالسين في نهاية العربة، وأن الفتاة صورت الفيديو بعدما اتصلت بخطيبها وأخبرته عن تصرف الشاب المشين ونبهها إلى ضرورة تصويره بالفيديو حتى توثق جريمته ليتم القبض علي المتهم وتصدر النيابة العامة قرر حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.كشفت تحقيقات النيابة في واقعة التحرش بطفلة المعادي، أن المتهم أقر بأرتكاب الواقعة، وقال: "كانت ساعة شيطان".وتابعت التحقيقات أن المتهم اصطحب الفتاة إلى مدخل أحد العقارات ودلف بها إلى الأسانسير للتحرش بها لكنه اكتشف وجود بعض الأهالي فخرج دون إكمال رغبته "حاول ياخدها ويعتدي عليها جنسيًا لكن وجود مارة وأهالي منعه من تنفيذ رغبته".وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم اصطحب الفتاة إلى أكثر من عقار قبل دخوله العقار الأخير مقر الواقعة الذي ظن أنه مهجور ولم ينتبه إلى وجود كاميرات مراقبة خاصة بمعمل تحاليل فضحت أمره عقب ذلك عن طريق اكتشاف موظفة المعمل "إنجي أسامة" للواقعة وأنها رفضت فعلته ونهرته قبل هروبه.وقالت النيابة العامة، في بيان لها إن "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام"، رصدت تداول مقطع فيديو لتعدي شخص على طفلة في مدخل أحد العقارات بحي المعادي، صوّرته إحدى آلات المراقبة المثبتة به، وبعرض الأمر على "السيد المستشار النائب العام" أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.وتواصلت "النيابة العامة" مع صاحبة المنشور المتداول واستدعتها لسؤالها، فشهدت برؤيتها عبر شاشات المراقبة المثبتة بالمعمل الطبي محل عملها بالعقار محل الواقعة تعديَ المتهم على الطفلة باستطالته إلى مواضع عفة من جسدها، فخرجت لمنعه من مواصلة تعديه عليها، فلما رآها ترك الطفلة التي هربت منه، وواجهته بما فعل وبرصد آلات المراقبة الواقعة، فبادر بالانصراف، وقد أدلت مرافقة للشاهدة بذات مضمون أقوالها.أقدم محامٍ بمنطقة العمرانية بالجيزة، على هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، بعدما نجح في استدراجها داخل شقته، في محاولة منه لاغتصابها، ولكن الفتاة بدأت في الصراخ والاستنجاد فور علمها بنية المحامي، فتركها خوفًا من فضح أمره.وهرولت الفتاة إلى أسرتها وأخبرتها بما حدث من قبل المحامي، وأنه تحرش بها ولمس أماكن العفة في جسدها، وحاول اغتصابها لكنها تمكنت من الهرب، بعدما صرخت في وجهه محاولة الاستغاثة.وانتقل الأهالي إلى محل سكن المحامي وانهالوا عليه ضربًا، وأبلغوا قسم شرطة العمرانية للقبض عليه، وتبين أن الطفلة على خلافات مع أسرتها، وتقابلت صدفة مع المتهم، وأوهمها بإيجاد محل سكن لها، مع أقاربه، ثم استدرجها لمحل الواقعة.ألقت مباحث القاهرة القبض على متهم تحرش بطفلة في مدخل أحد العقارات بمنطقة حي النرجس بمدينة بدر منذ عدة أشهر، يعمل مندوب مبيعات ومقيم بالقليوبية.وخرجت مأمورية من الإدارة العامة لمباحث القاهرة بتوجيهات من اللواء نبيل سليم مدير المباحث بعد جمع معلومات عن المتهم وكشف هويته.ووجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة بسرعة القبض على المتهم بعد تداول فيديو رصدته كاميرات المراقبة لشاب يتحرش ويرتكب ممارسات غير أخلاقية بمدخل أحد العقارات بمدينة بدر.وفي الفيديو المتداول تحرش المتهم بطفلة محاولا الاعتداء عليها جنسيا غير أن كاميرات المراقبة سجلت حينها فعلته لتتوصل إليه أجهزة الأمن وتضبطه.