«الاعتماد والرقابة» تستعرض بـ«صحة البرلمان» جهود ضبط جودة الخدمات

كشف الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إحدى هيئات التأمين الصحى الشامل، أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة لتحسين الخدمات الصحية وضمان جودتها ومن ثم توكيد الثقة في جودة مخرجات النظام الصحي المصري وضبط وتنظيم الخدمات الصحية وفقا لمعايير محددة للجودة والاعتماد، وذلك من خلال التسجيل والاعتماد والرقابة على المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية مؤكدا أن سلامة المريض هي المحرك الدائم لأهداف الهيئة.جاء ذلك خلال كلمة رئيس الهيئة أمس أمام لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة حيث تم عرض نتائج أعمال الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال الفترة من عام 2019 وحتى الآن، باعتبارها أداة الدولة المسئولة عن ضبط وضمان جودة خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد وفقا أحدث المعايير العالمية.تضمن العرض أحدث ما توصلت إليه الهيئة في عملية بناء القدرة المؤسسية لاستكمال الهيكل التنظيمي للهيئة بما يحقق أهدافها إلى جانب الوقوف على أهم إنجازات الهيئة منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في ٢٠١٩.