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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كيف أسقطت «الكاميرات» المتهم في واقعة التحرش بـ«طفلة المعادي»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:33 ص
طفلة المعادي
طفلة المعادي
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كشفت أوراق القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التحرش بطفلة المعادي» عن أن النيابة العامة تسلمت تقرير الكاميرات الخاص بهتك المتهم عرض الطفلة.

وتبين أن تفريغ الكاميرات كان لجهاز تسجيل "DVR" أسود اللون ماركة "AL-HUA"، وبتفريغه تبين احتواؤه على تسجيلات كاميرات مراقبة، يظهر بها شخص الجاني مرتكب الواقعة، ويرتدي ملابس رسمية، ويتحرش بالطفلة داخل أحد العقارات، في الساعة 17:41:57 بتاريخ 8 مارس 2021.

كما أثبت أنه تمت إعادة نسخ تسجيلات الفيديو الخاصة بالواقعة على أسطوانة CD وإرفاقها بتقريره.

وجرى تصوير المتهم طبقًا للقواعد الفنية المعمول بها، وذلك تمهيدًا لإجراء المقارنة بإجراء المضاهاة الفنية بين الصورتين، وتبين اتفاق الشكل العام والقياسات البيومترية، للمنظور الأمامي فيما بينهما كما توضح الصورة، وبإجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم محمد جودت، وصورة الجاني مرتكب الواقعة الظاهر بالتسجيلات، تبين اتفاق الشكل العام والقياسات البيومترية، للمنظور الأمامي فيما بينهما، وتم تحريز التقرير الفني وجهاز الـDVR، وأسطوانة مدمجة.

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