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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«العامة للكيماويات» توعي بقانون التأمينات في «مصر إدفو» و«كيما أسوان»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:06 ص
النقابة العامة للكيماويات
النقابة العامة للكيماويات
دعاء جابر
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عقدت النقابة العامة للكيماويات بمقر شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما أسوان"، دورة تدريبية حول "قانون التأمينات الجديد 148.. صيانة المال العام ومحاربة الفساد"، برعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وبحضور المهندس عيد الحوت، العضو المنتدب المتفرع لشئون الإدارة، والكيميائي عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للكيماويات.

وشملت الدورة، التعريف بالتأمين الاجتماعي، وكيفية احتساب الأجر التقاعدي، والأخطار التي يهدف التشريع إلى حماية المشتركين منها (العجز والوفاة والمرض والبطالة والإصابة)، ونسب الاشتراك التي تؤدى إلى الهيئة، وحصة العامل وصاحب العمل في كل منها.

وتناول المحاضرين، القانون الجديد 148، وأهم مواده ونصوص وأهم الاختلافات بينه وبين القانون السابق 79 لسنة 75م، ومنها التغير في نسب حصص الاشتراك وحساب الأجر التقاعدي على أساس شامل الأجر وليس الأجر الأساسي وجزء من الأجر المتغير كما كان في قانون 79.

وكذلك طرق حساب مكافأة نهاية الخدمة بالحساب الفردي لكل مشترك وليست شهر عن كل سنة اشتراك كما كانت في القانون السابق، وكذا عرضت الجلسة جدول المعاش المبكر وفقا لسن المشترك بشرط الاشتراك لعدد من السنوات، حيث كان في القانون السابق 20 سنة اشتراك فعلي وليست مدد مشتراة ورفع هذه المدة قي القانون الجديد لتصبح 25سنة في 1 يناير 2025، وكذلك رفع عدد سنوات الاشتراك للحصول على أجر تقاعدي إلى 180 شهر بدلا من 120 شهر في القانون السابق (79 لسنة 75)، وكذلك عرضت الجلسة جدول رفع سن التقاعد إلى 65 تدريجيا وفقا لتاريخ الميلاد وأنه ليس كما يشاع بحلول يناير 2020 سيكون سن التقاعد 65عام.

وانتهت الجلسة بنقاش مفتوح وإجابات على العديد من الأسئلة حول القانون الجديد كان أهمها سن المعاش المبكر ورفع عدد سنوات الاشتراك الفعلي وكيفية حساب الأجر التقاعدي وفقا للقانون الجديد سواء عند بلوغ سن التقاعد أو بالخروج عبر المعاش المبكر وشروطه التي حددها القانون الجديد وحول الفترة السابقة التي قضاها المشترك والتي خضع فيها للقانون 79 وكذلك الفترة التي خضع فيها المشترك للقانون 148 لسنة 2019، وتم التعقيب على قانون التأمينات وما به من عوار ومخالفات، بما يمكن النقابة العامة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحمي حقوق العمال في القانون الجديد.

شارك في الدورة التدريبية، جميع اللجان النقابية بالوجه القبلي التابعين للنقابة العامة للكيماويات والذين يزيد عددهم عن 100 مشارك، ونظمت قيادات النقابة العامة واللجان النقابية، جولة ميدانية داخل شركتي مصر إدفو وكيما.

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