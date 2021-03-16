شيخ الأزهر يتسلم دعوة رسمية لزيارة إقليم كردستان العراق

تسلم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، دعوة رسمية من وزير الأوقاف والشئون الدينية بإقليم كردستان العراق، بشتيوان صادق عبدالله، لزيارة الإقليم الواقع شمالي العراق.جاء ذلك خلال استقبال الإمام الأكبر، اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، وفدًا برئاسة وزير الأوقاف والشئون الدينية بإقليم كردستان شمال العراق.وقال الإمام الأكبر: إن الأزهر لا يتأخر في تقديم الدعم العلمي والثقافي لكل أبناء العالم العربي والإسلامي، وتقوية دعائم الوحدة والإخاء بين أبناء الأمة، ومواجهة التحديات والأخطار التي تواجه الشعوب العربية والإسلامية، وأن الأزهر مستعد دائمًا لتقديم الدعم العلمي والفكري واستقبال الطلاب والأئمة من العراق وكل الدول لتدريبهم على الفكر والمنهج الأزهري المعتدل الذي يخدم وحدة واستقرار المجتمعات ويحفظ هوية الأوطان ويحافظ علي أحكام الشرع الحنيف.من جانبه، عبَّر وزير أوقاف إقليم كردستان عن "اعتزاز الإقليم وأبنائه بالأزهر الشريف وما يقدمه من جهود ودعم علمي وفكري لأبناء الإقليم، وخاصة أن الأزهر يخصص لإقليم كردستان 25 منحة سنوية لاستقبال طلاب الإقليم في مختلف كليات الأزهر، ولدينا معهد أزهري في أربيل، وأن طلاب معهد أربيل الأزهري وخريجي الأزهر في كردستان يشعرون بالفخر لانتمائهم لهذه المؤسسة العريقة".وأهدى الوفد لفضيلة الإمام الأكبر درعًا تذكاريًّا ولوحة تذكارية تحتوي رسمًا لقلعة أربيل الأثرية، ومجموعة من الكتب بينها كتاب يجمع كلمات شيخ الأزهر عن التسامح والحوار والتنوع.