رئيس مطارات Fraport: الخسائر بلغت 690 مليون يورو لعام 2020

أكد شتيفان شولته رئيس مطارات Fraport، إن جائحة كورونا تركت علامات عميقة على الميزانية العمومية لشركة تشغيل المطارات فرابورت. فالخسارة جماعية قدرها 690.4 مليون يورو لعام 2020 وأنها أول نتيجة سلبية منذ ما يقرب من 20 عاما.وأشار إلى أن عام 2020 كان الأمر مختلفا في مطار فرانكفورت بسبب كورونا، حيث انخفض عدد الركاب بنسبة 73.4% بإجمالي 18.8 مليون مسافر مقارنة بالعام السابق. كما انخفض عدد الركاب بشكل كبير في جميع المطارات الدولية التي تديرها الشركة، وكان الانخفاض على أساس سنوي بين 34% في مطار شيان في الصين و83% في مطار ليوبليانا في سلوفينيا.تلك الانخفاضات كان لها عواقب وخيمة على إيرادات المجموعة، فمقارنة بالعام السابق 2019 انخفضت الإيرادات بنسبة 54.7%، حيث كانت 1.68 مليار يورو، وحققت المجموعة عجز ناقص 690.4 مليون يورو في دفترها المالي بعد أن حققت فائض قدره 454.3 مليون يورو في عام 2019.وأضاف: "سنخرج أقوى من هذه الأزمة التاريخية - ومع وجود مركزنا في فرانكفورت ومواقعنا في جميع أنحاء العالم، نحن في وضع جيد للغاية للاستفادة من إعادة تشغيل الحركة الجوية وآفاق النمو طويلة الأجل التي لا تزال على حالها".وتوقع رئيس شولتيه، حدوث تغيير من منتصف العام الحالي وأن يزداد عدد الركاب، وحوالي 20 إلى 25 مليون مسافر سوف يستخدموا مطار فرانكفورت هذا العام.