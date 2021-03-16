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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية توصي بمواصلة استخدام لقاح أسترازينكا المضاد لكورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:02 ص
الصحة العالمية
الصحة العالمية
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أوصت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناتان، الدول بمواصلة استخدام لقاح "أسترازينيكا" في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، عشية اجتماع لخبراء هذه الهيئة الأممية لدراسة مستوى سلامة اللقاح.

وقالت سواميناتان - في مؤتمر صحفي في جنيف، أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء- "في الوقت الراهن نوصي الدول بمواصلة التلقيح بواسطة أسترازينيكا، وذلك في الوقت الذي علقت بعض الدول استخدام اللقاح بسبب مخاوف تتعلق بتجلطات دموية"، لافتة "إلى حد الآن، لم نجد رابطا بين هذه الأحداث واللقاح".

من جانبها، قالت مساعدة المدير العام لشؤون إتاحة الأدوية واللقاحات والمستحضرات الصيدلانية، ماريانجيلا سيماو: "بناء على ما رأيناه إلى حد الآن في البيانات الأولية، لم ترتفع أعداد المصابين بتجلطات دموية"، مشيرة إلى أنه في هذه المرحلة، منافع التلقيح أكبر من المخاطر المرتبطة بكوفيد-19.

ويعقد خبراء التلقيح التابعين لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لدرس مستوى سلامة لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية-السويدية.

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