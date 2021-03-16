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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود أسهم أوروبا بدعم توقعات إيجابية من زالاندو وفولكسفاجن

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:02 ص
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا
وكالات
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، إذ قفز سهما شركة زالاندو الألمانية لبيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت وشركة صناعة السيارات فولكسفاجن على خلفية توقعات أرباح إيجابية، في حين يترقب المستثمرون وجهات نظر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن زيادة التضخم في الآونة الأخيرة.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، ليزداد قربا من أعلى مستوى على الإطلاق الذي بلغه العام الماضي ومقتفيا أثر صعود خلال الليل في وول ستريت بدعم تفاؤل حيال تعاف اقتصادي في نهاية المطاف من المستويات المتدنية التي أدت إليها الجائحة.

وقفز سهم زالاندو 4.4 بالمئة بعد أن توقعت نموا للإيرادات في 2021 يفوق توقعات السوق، وذلك في أعقاب بداية قوية للعام.

ولامست أسهمها قمة ثلاثة أسابيع ورفعت مؤشر التجزئة الأوسع نطاقا. وتقدم سهم فولكسفاجن 3.8 بالمئة بعد أن قالت ثاني أكبر شركة في العالم لصناعة السيارات إنها واثقة من أن خفض التكاليف سيساعدها على تحسين هوامش الأرباح في السنوات المقبلة.

وربح المؤشر داكس الألماني 0.5 بالمئة، في حين تقدم المؤشر فايننشال تايمز 100 للأسهم القيادية في بريطانيا 0.6 بالمئة، إذ دعم هبوط الجنيه الإسترليني أسهم الشركات التي تجني أرباحا بالدولار على المؤشر.

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