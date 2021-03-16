العثور على جثة طفل مخنوق بحزام جلد في ظروف غامضة بالإسماعيلية

عثرت أسرة طفل، عليه مخنوقا، داخل غرفته بشارع القماش بالمنطقة الخامسة بمحافظة الإسماعيلية.تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا بورود بلاغ بالعثور على طفل يدعي عمر، 8 سنوات، ومقيم بشارع القماش بمنطقة الخامسة بمحافظة الإسماعيلية، مخنوق بحزام جلد، داخل غرفته.تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الجامعي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.وشهدت محافظة الإسماعيلية، خلال فبراير، الماضي، أكثر من واقعة اعتداء على الأطفال، منها العثور على جثة طفل رضيع وسط المقابر، كما عثر الأهالي على رضيع مخنوق بكيس بلاستيكي وسط القمامة.