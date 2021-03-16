خوفًا من الآثار الجانبية.. السويد تعلق التطعيم بلقاح «أسترازينيكا»

أعلنت وكالة الصحة السويدية، تعليق التطعيم بلقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا المستجد كإجراء احترازي.وأشارت صحيفة «ذا لوكال» عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إلى أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أعلنوا أمس الإثنين، التوقف عن إعطاء لقاح أسترازينيكا بعد أن أبلغت عدة دول عن آثار جانبية خطيرة محتملة.وكانت برامج التطعيم الأوروبية شهدت ارتباكا في الأسبوعين الماضيين من جراء تقارير أفادت بأن بعض من تم تطعيمهم بلقاح أسترازينيكا أصيبوا بجلطات دموية.وأكدت وكالة الدواء الأوروبية أنه لا يوجد ما يشير إلى أن هذه الحالات نجمت عن التطعيم، ورددت منظمة الصحة العالمية هذا الرأي أيضا يوم الجمعة.كما أفادت شركة أسترازينيكا بأن مراجعة لبيانات السلامة الخاصة بمن تم تطعيمهم باللقاح، لم تسفر عن أي أدلة على زيادة خطر الإصابة بالجلطات الدموية.