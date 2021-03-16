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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير القوى العاملة بالمنوفية لتسليم وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:59 ص
اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون
دعاء جابر
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استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، في مستهل زيارته للمحافظة في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.

ومن المقرر أن يسلم الوزير يرافقة المحافظ 3542 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي للعمالة غير المنتظمة، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، وعلي حامد الزقم، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، أيضا 15 عقد عمل لذوي الهمم، وزرع شجرات زيتون بديوان المحافظة ضمن مبادرة "هنجملها"، ويلتقي العمالة العائدة من الخارج لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة، ويسلم شهادات اتمام التدريب بالدورة التدريبية على مهن كهرباء التوصيلات والتفصيل والحياكة بالوحدات الثابتة والمتنقلة.

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