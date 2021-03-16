قبل التفعيل.. رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

2 - ثانيًا سيدخل طالب أولى وثانية ثانوي عام كافة البيانات وهي ( الأسم بالكامل - الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقم - المحافظة التابع لها الطالب ).3 - وأخيرًا.. يقوم الطالب بالتأكد من بياناته ثم يختار أيقونة عرض النتيجة.