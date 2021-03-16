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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

قبل التفعيل.. رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:21 م
النتيجة
النتيجة
هبه محمد
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بعد أن أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021، ارتفعت عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وعلى موقع " جوجل " من أولياء الأمور وطلاب أولى وثانية ثانوي عام عن رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي اليوم 2021.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إلكتروني لطلاب أولى وثانية ثانوي عام لتخفيف الضغط في الشوارع و التكدس والزحام في المصالح الحكومية، خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين من تفشي فيروس كورونا القاتل، وتلتزم وزارة التربية والتعليم بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية للحد من انتشار عدوى كورونا في البلاد، وذلك بعد أن عاد وباء كورونا من جديد وأصبح أقوى من السابق وأشد شراسة وأسرع في التفشي.

ونظرًا لإرتفاع عمليات البحث على محركات الانترنت على موقع جوجل من قبل أولياء الأمور وطلاب أولى وثانية ثانوي عام، يعرض لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل قبل التفعيل.. ننشر رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي اليوم 2021، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

يمكنك عزيزي الطالب الدخول على الرابط الإلكتروني https:moe.gov.eg حتى تتمكن من معرفة النتيجة الخاصة بك من خلال الخطوات التالية:

خطوات معرفة نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

أعلنت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط إلكتروني يستطيع طلاب أولى وثانية ثانوي عام معرفة نتيجتهم، ووفرت وزارة التربية الوقت والعبء على الطلاب في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا الخطير، لذلك تابع معنا بالخطوات التالية:

1 - أولًا يجب على طلاب أولى وثانية ثانوي عام كتابة الكود الخاص بهم الذي حصل عليه الطلاب أثناء الامتحانات حتى يتمكن من من معرفة نتيجة الامتحان.

تابع أيضاً:

طريقة طباعة الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة (dostor.org)

2 - ثانيًا سيدخل طالب أولى وثانية ثانوي عام كافة البيانات وهي ( الأسم بالكامل - الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقم - المحافظة التابع لها الطالب ).

3 - وأخيرًا.. يقوم الطالب بالتأكد من بياناته ثم يختار أيقونة عرض النتيجة.

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