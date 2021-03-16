بسبب الطقس السيئ.. رفع درجة الاستعداد في الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، رياح مثيرة للأتربة على معظم مراكز المحافظة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية بشكل طفيف، مع إرتفاع بسيط في درجات الحرارة.وأعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ وتوافر كافة الاستعدادات اللازمة، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة.كما رفعت مديرية الصحة وإدارة الحماية المدنية من درجة الاستعداد القصوى تحسبا لوقوع أي حوادث أو طوارئ، وتزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها بعض محافظات مصر اليوم.كما شهدت منطقة شرق العوينات موجة من الطقس السيئ على مدار يومين ونشاطًا للرياح المحملة بالأتربة على بعض المناطق المكشوفة والصحراوية بسبب التقلبات الجوية المفاجئة أدت إلى إنخفاض الرؤية على الطرق السريعة والرئيسية.