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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التعليم تدعم مدرسة فنية بالإسماعيلية بأحدث ماكينات «التطريز»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:55 ص
المدارس الفنية الصناعية
المدارس الفنية الصناعية
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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فى إطار توجهات الدولة بتطوير ودعم المدارس الفنية الصناعية بأحدث الأجهزة والمعدات لإعداد خريج قادر على مواجهة تحديات سوق العمل، استقبلت مدرسة أبوعطوة الصناعية الفنية للبنات بمحافظة الإسماعيلية ٥ ماكينات لقسم التريكو والتطريز، بأحدث الماكينات العالمية فى هذا المجال بتكلفة ٢ مليون جنيه.

وصرح محمد مجدى القاضى مدير مدرسة أبو عطوة أن حصول المدرسة علي هذه الماكينات يعتبر نقلة كبيرة وهو ترجمة فعلية للتوجه الجديد من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالإرتقاء بمنظومة التعليم الفنى لإعداد خريج قادر على مواكبة تحديات سوق العمل وتدريبه على أحدث الماكينات المماثلة بالمصانع الكبرى.

وأكد القاضى أنه يجرى حاليا دارسة سيتم رفعها لوكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور طه عجلان لتنفيذ معرض للجمهور لبيع منتجات القسم عقب تدريب الطالبات على استخدامات الماكينات الجديدة وتنفيذ مشروعات التخرج لطالبات السنة النهائية.

وقال إن الماكينات الجديدة هى عبارة عن ٢ ماكينة للتطريز و٢ ماكينة للتريكو بجانب ماكينة لتشميع الخيوط، وتتيح الماكينات العمل على مسطحات من الأقمشة بمساحة ٤٠ سم*٨٠ سم ويتم تزويدها بعدد ٩ ألوان من الخيوط.

وأشار إلى أن جميع تلك الماكينات تعمل إلكترونيا من خلال تغذيتها عبر برنامج لتنفيذ التصميمات المراد تنفيذها، وتتيح انتاج أطقم السراير والمفروشات بمختلف أنواعها بجانب الملابس متعددة الاستخدامات ومن مختلف الخامات.

يذكر أن جميع الماكينات قامت بتوريدها الهيئة العربية للتصنيع وتقوم بتوفير أطقم التدريب المتخصصة من مهندسين وفنيين لتدريب المدرسين والطلاب على استخداماتها.

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