طريقة طباعة الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة





طباعة الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات طباعة الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة، وطالبت الطلاب الدخول على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة، تحديد أيقونة تسجيل الاستمارة وكتابة الايميل الموحد الخاص به، والذى يبدأ بكود الطالب والضغط على تسجيل دخول، إضافة إلى كتابة الرقم السرى.



وشددت الوزارة، أنه بعد الدخول على الاستمارة يجب أولا أن يقوم الطالب بمراجعة بياناته قبل الطباعة للتأكد من عدم وجود أخطاء فيها أو بيانات غير دقيقة.



وأكدت على الطالب، بضرورة التأكد بشكل صحيح من اختيار الشعبة علمى علوم أم رياضة، واختيار اللغة الثانية، فرنساوى أو ألماني أو إسباني أو إيطالى".



وأوضحت أنه بعد التأكد من صحة البيانات يقوم الطالب بالضغط على طباعة ثم يتاح له طباعة الاستمارة فى ملف pdf"، من أى مكان سواء المدرسة أو المنزل. وشددت الوزارة، أنه بعد الدخول على الاستمارة يجب أولا أن يقوم الطالب بمراجعة بياناته قبل الطباعة للتأكد من عدم وجود أخطاء فيها أو بيانات غير دقيقة.وأكدت على الطالب، بضرورة التأكد بشكل صحيح من اختيار الشعبة علمى علوم أم رياضة، واختيار اللغة الثانية، فرنساوى أو ألماني أو إسباني أو إيطالى".وأوضحت أنه بعد التأكد من صحة البيانات يقوم الطالب بالضغط على طباعة ثم يتاح له طباعة الاستمارة فى ملف pdf"، من أى مكان سواء المدرسة أو المنزل.





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ولفتت الوزارة إلى أن حجم الاستمارة عبارة عن 4 أوراق ويتم الاحتفاظ بها لحين طلبها من المدرسة أو يتوجه الطالب إلى المدرسة وتسليمها فعليا، مشيرًا الى أن الطالب سيوقع فى ورقة من أوراق الاستمارة على إقرار دخول الامتحان والتعهد بعدم حياة أى أجهزة محمول داخل لجان الامتحانات مع توقيع ولى الأمر أيضا عليها.

ولفتت الوزارة إلى أن حجم الاستمارة عبارة عن 4 أوراق ويتم الاحتفاظ بها لحين طلبها من المدرسة أو يتوجه الطالب إلى المدرسة وتسليمها فعليا، مشيرًا الى أن الطالب سيوقع فى ورقة من أوراق الاستمارة على إقرار دخول الامتحان والتعهد بعدم حياة أى أجهزة محمول داخل لجان الامتحانات مع توقيع ولى الأمر أيضا عليها.

يستعد طلبة وطالبات الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات دفعة العام الدراسى الجارى، 2020،2021، لطباعة الاستمارة الإلكترونية، لدخول الامتحانات، المقرر انطلاقها فى شهر يوليو المقبل إلكترونيا فى المدارس.