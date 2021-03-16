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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أيمن محسب: السيسي يسعى لتحقيق العدالة في منظومة الأجور

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:49 ص
أيمن محسب
أيمن محسب
سعيدة عامر
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أكد الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بإجمالى نحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، يعكس اهتمام رئيس الجمهورية ولإحساسه الكامل بما يعانيه المواطنون.

وأضاف محسب، في بيان له، أن التوجيه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بدء من العام المالي الجديد، يعد استمرارًا للمبادرات الرئاسية التي تحرص على تحقيق حياة كريمة للمواطنين، لافتًا إلى أن هدف الرئيس السيسي بتحقيق العدالة لمنظومة الأجور ومن قبلها زيادة أيضًا المعاشات، ودعم كافة الفئات المجتمعية.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن الرئيس يؤكد للجميع أنه لديه معرفة وإدراك بشأن ما يؤرق المصريين خصوصًا محدودي ومتوسطي الدخل والتي عانت بسبب إجراءات الإصلاحية الاقتصادية وما تلاها من زيادة تكلفة المعيشة.

وأوضح أن كل المبادرات الرئاسية سواء زياد الأجور والمعاشات، أو إطلاق حياة كريمة أو سكن كريم أو تكافل وكرامة، جميعها مبادرات تهدف للارتقاء بمستوى المعيشة، وتوفير حياة آدمية، وكل هذه الحقوق تأتى على رأس ملف حقوق الإنسان، وعلى المنظمات المشبوهة أن ترى ما يتم تحقيقه من إنجازات في هذا الصدد، وتغض النظر عن الإنجازات التي تحدث خلال السنوات الماضية.

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