«جاسكو»: ضخ 61 مليار متر مكعب غاز عبر الشبكة القومية خلال 2020

ذكرت الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) أنه تم إمداد قطاعات الاستهلاك بالسوق المحلي والتصدير خلال عام 2020 بحوالي 1ر61 مليار متر مكعب غاز من خلال الشبكة القومية، وأن قطاع الكهرباء يحظى بأولوية أولى، حيث تم إمداده بـ 60% من إجمالي التوزيع.وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية -خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لشركة (جاسكو) لاعتماد نتائج أعمال عام 2020- إن استراتيجية الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا للإسراع من الانتهاء من مشروعات رفع كفاءة وتدعيم الشبكة القومية للغازات الطبيعية، باعتبارها شريانًا حيويًا لنقل الغاز الطبيعي للمستهلكين بالسوق المحلي والتصدير، واستمرار تطوير وتحديث المركز القومي للتحكم في الشبكة، وكذلك تحديث نظام (الإسكادا) لمراعاة الاحتياجات المستقبلية لنشاط الغاز في مصر.ووجه الملا بزيادة التنسيق بين (جاسكو) و(إيجاس) ووضعهما خطة متكاملة للشبكة حتى عام 2040 باعتبارهما إحدى ركائز البنية الأساسية للتوسع وجذب الاستثمارات، وأن تراعى هذه الخطة أهداف خطط التنمية في مصر وبخاصة في الجنوب الذي يشهد استثمارات قوية، وإقامة مناطق صناعية جديدة وتنامي أنشطة التعدين، وكذلك مواكبة انطلاقة المشروع القومي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.وثمن الوزير نتائج أعمال (جاسكو) في ظل ظروف جائحة كورونا ونجاحها في تحقيق التوافق مع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وانضمامها لناقلي الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، وكذلك الاعتماد عليها في إدارة الشبكة بكفاءة كشريان حيوي يلبي احتياجات المستهلكين في ظل تنامي الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود بالسوق المحلى سواء في المنازل أو السيارات أو خدمة قطاعات الكهرباء والصناعة وكذلك التصدير عبر مصنعي الإسالة بإدكو ودمياط وخط الأنابيب.من جانبه، عرض المهندس ياسر صلاح الدين رئيس الشركة مؤشرات نتائج الأعمال خلال عام 2020، حيث لفت إلى أن (جاسكو) نفذت عدة مشروعات لتدعيم أطوال الشبكة القومية للغازات الطبيعية، ليصل إجمالي أطوال الشبكة مع نهاية عام 2020 إلى حوالي 8 آلاف كم وبطاقة نقل قدرها 250 مليون متر مكعب يوميًا.كما أكد الحرص على استمرار التطوير للشبكة القومية للغازات ومركز التحكم القومي الذي تم الانتهاء من تطويره ونظام (الإسكادا) في نوفمبر 2020؛ لمواجهة التوسع المستمر في الشبكة باستخدام أحدث التكنولوجيات لاستمرار التشغيل الآمن والتوافق مع التحول الرقمي.وأشار إلى أن العام الماضي شهد تنفيذ العديد من المشروعات لتطوير الشبكة وتأمين مكوناتها، وكذلك القيام بأعمال الفحص الدوري لخطوط الشبكة، حيث تم فحص 478 كم من الخطوط ليصل إجمالي أطوال الخطوط التي تم فحصها إلى أكثر من 9 آلاف كم، كما تم تنفيذ أعمال مقدمة للغير في إطار التعاون مع الشركات الشقيقة بالقطاع، حيث تم توقيع عقد لفحص 1077 كم من خطوط الخام والمنتجات، وكذلك توقيع عقد لتقديم الاستشارات والخدمات الفنية في أنظمة (الإسكادا) وأنظمة الكشف المبكر عن التسريب بخطوط الأنابيب لصالح شركة أنابيب البترول.كما يتم تنفيذ مشروع إقامة التسهيلات اللازمة لاستقبال البوتاجاز المستورد برصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز بميناء دمياط بمعدل 600 ألف طن سنويًا، وفي مجال معالجة الغاز وفصل المشتقات تم إنتاج حوالي 9ر1 مليون طن من المنتجات التي تشمل خليط الإيثان بروبان والبوتاجاز والمتكثفات والبروبان من مجمع الصحراء الغربية ومصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية، كما تم الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة للتوافق مع متطلبات قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.