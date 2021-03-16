الزراعة: العمل بالمرحلة الثانية لتطوير ميناء الصيد بطور سيناء

قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، إنه جاري العمل بالمرحلة الثانية لتطوير ميناء الصيد بمدينة الطور بجنوب سيناء.وأشار في تصريحات للدستور، إلى أن التطويرات تتضمن رفع كفاءة مركز تجميع الأسماك ورفع كفاءة مبنى القزق الميكانيكى والورش وإنشاء ورش جديدة وإنشاء مصنع ثلج البلاطات بمساحة 250 متر مربع، بالإضافة إلى المرحلة الثالثة والتي من المتوقع أن تشمل منظومة اطفاء الحريق ورفع كفاءة ومتطلبات الميناء.وأضاف أنه قد قدم الصيادين بعض متطلباتهم بخصوص رخص الصيد وتفعيل مكتب مصايد راس سدر وعمل مرسى سروح للمراكب برأس سدر.وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يرافقهما وقيادات الوزارة والمحافظة تفقدوا الأسبوع الماضي، ميناء الصيد البحري ومصنع الثلج بمدينة طور سيناء والتقيا بالصيادين واستمعا لمطالبهم.