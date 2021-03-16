أمريكا واليابان تحذران من سلوك الصين «المزعزع للاستقرار»

انتقد وزراء الخارجية والدفاع في الولايات المتحدة واليابان اليوم الثلاثاء، الصين وقالوا إنهم جددوا التزامهم معارضة "سلوكها المزعزع للاستقرار" خلال محادثاتهم في طوكيو.وقال المسؤولون في بيان مشترك إن "الولايات المتحدة واليابان اعتبرتا أن سلوك الصين عندما يتعارض مع النظام الدولي القائم، يمثل تحديات سياسية واقتصادية وعسكرية وتكنولوجية".وأضاف البيان "الوزراء ملتزمون مقاومة الإكراه والسلوك المزعزع للاستقرار تجاه البلدان الأخرى في المنطقة".