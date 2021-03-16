محافظ بورسعيد يوجه الأجهزة المعنية بتقديم كافة التيسيرات للتجار

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا لمتابعة سير العمل في مركز الخدمات الاستيرادية والغرفة التجارية وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعادل لمعي عضو مجلس الشيوخ، ومحمد سعده رئيس الغرفة التجارية، والمستشار إبراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار، ومسئولي مركز الخدمات الاستيراديةيأتي ذلك في إطار متابعة وحل مشاكل التجار فيما يتعلق بمستندات الاستيراد برسم المنطقة الحرة.وأعلن المحافظ أنه تم الاتفاق على اعتماد التحويل البنكي بختم البنك على أن يقدم التاجر باقي المستندات الأصلية لمركز الخدمات الاستيرادية عند إصدار قرار الاستيراد للتأكد من سلامة العملية الاستيرادية طبقا لما جاء بدليل الإجراءات الذي أقره مجلس المدينة الحرة.