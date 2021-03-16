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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه الأجهزة المعنية بتقديم كافة التيسيرات للتجار عند اصدار قرار الاستيراد

محافظ بورسعيد يوجه الأجهزة المعنية بتقديم كافة التيسيرات للتجار

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:45 ص
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا لمتابعة سير العمل في مركز الخدمات الاستيرادية والغرفة التجارية وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعادل لمعي عضو مجلس الشيوخ، ومحمد سعده رئيس الغرفة التجارية، والمستشار إبراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار، ومسئولي مركز الخدمات الاستيرادية

يأتي ذلك في إطار متابعة وحل مشاكل التجار فيما يتعلق بمستندات الاستيراد برسم المنطقة الحرة.

وأعلن المحافظ أنه تم الاتفاق على اعتماد التحويل البنكي بختم البنك على أن يقدم التاجر باقي المستندات الأصلية لمركز الخدمات الاستيرادية عند إصدار قرار الاستيراد للتأكد من سلامة العملية الاستيرادية طبقا لما جاء بدليل الإجراءات الذي أقره مجلس المدينة الحرة.

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