وزير الخارجية الأمريكي يدعو لعلاقات أوثق مع اليابان

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء، لعلاقات اقتصادية وأمنية أوثق مع اليابان، في حين يسعى مع وزير الدفاع لويد أوستن للاستفادة من أول رحلة خارجية لهما في تعزيز التحالفات الآسيوية في مواجهة سياسات الصين.ورحلتهما، التي تشمل طوكيو وسول، هي أول جولة خارجية يقوم بها مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وتأتي في أعقاب قمة تحالف مجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تشمل الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند.وتلقي الصين بظلالها بشدة على الاجتماعات إذ يشمل جدول الأعمال حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي وأمن سلاسل توريد أشباه الموصلات والتهديد النووي الكوري الشمالي والانقلاب العسكري في ميانمار.