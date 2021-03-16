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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وهب الله: المرأة المصرية حصلت على حقوق في عهد السيسي تليق بقيمتها

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:42 ص
وهب الله
وهب الله
دعاء جابر
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أكد محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لشباب العمال، على أهمية الدور الذي تلعبه المرأة المصرية في معركة التنمية، استمرارًا لدورها التاريخي في الدفاع عن الوطن في مواجهة كافة التحديات، مشيرًا إلى تقديره للدعم الذي حظيت به المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال كلمة وهب الله في مؤتمر تمكين المرأة والفتاة سياسيًا وفكريًا، والذي عقد بالمؤسسة الاجتماعية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبحضور إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، وطارق عبد الموجود مدير عام الهيئات الشبابية، والدكتور عبد الله العطاش مدير مكتب وزير الشباب، والدكتور محمد حسن معاون وزير الشباب والرياضة.

وبدأ وهب الله كلمته، بالتوضيح بأن هدف الاتحاد العام لشباب العمال يأتي في إطار خطة تعميق الوعي السياسي والعمل الوطني لجماهير شباب العمال، والتأكيد على دورهم في إطار استراتيجية 2020 – 2030، موضحا أنه مما لا شك فيه بأن الدولة المصرية تعمل جاهدة على تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا على مدار 6 سنوات بداية من عام 2014 حتى 2020، وقد شهد عام 2017 عام للمرأة المصرية، وجاء ذلك ضمن استراتيجية 2030 لمشاركة المرأة المصرية بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف وهب الله، أن منظمة العمل الدولية أعدت دراسة حول تمكين المرأة في مصر، حيث أفادت بأن تمكين المرأة يضيف أكثر من 34% من الدخل المصري، وجاءت التعديلات الدستورية الأخيرة لتنتصر للمرأة وتبرز دورها في سير عجلة التنمية، مما جعل المرأة تستحوذ على 25% من مقاعد البرلمان و31% من نواب المحافظين، مما يعطي قوة ودفع للمرأة ليكون لديها رؤية ومشاركة فعالة في المجتمع.

وتطرق وهب الله، إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاباته على أهمية تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ.

وقال إن مجلس نواب 2021 جاء ليسجل أعلى نسبة تاريخية لتمثيل المرأة في الحياة السياسية، حيث بلغت مقاعد المرأة في مجلس النواب 2021 نحو 162 مقعدًا وهي نسبة غير مسبوقة في التاريخ البرلماني، مما يعد انتصارا للمرأة وانعكاسا لاهتمام القيادة السياسية لتشجيعها على الانخراط في الحياة السياسية، حيث كانت عدد مقاعد المرأة في مجلس نواب عام 2014 هو 90 مقعد فقط، وهذا يرجع لإيمان الرئيس والدولة المصرية بأهمية دور المرأة وحرصه على منحها الفرصة التي تستحقها لاثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل لرفعة الوطن.

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