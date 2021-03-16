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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«النقل»: وصول قطار المترو المكيف السابع ومكونات الأول لتجميعهم محليا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:42 ص
القطار السريع
القطار السريع
علا غزال
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أعلنت وزارة النقل، وصول القطار المكيف السابع لمترو الأنفاق إلى ميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى وصول مكونات القطار الأول من الـ10 قطارات التي سيتم تجميعها محليًا بشركة "سيماف" المصرية من خلال الدعم الفني لشركة "هيونداي" وتدعيمها للتصنيع المحلي، طبقًا للتعاقد معها لتعظيم الدور المحلي والاستفادة من الخبرات المحلية، واشتملت المكونات على (هياكل العربات، المعدات، الكراسي، جميع مكونات وأجزاء العربة الداخلية).

وأوضحت وزارة النقل، في بيان لها اليوم، إن ذلك ضمن الصفقة المبرمة مع شركة "هيونداى روتيم" الكورية الجنوبية لتصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدًا -سيتم تجميع 10 منها محليًا في مصر- للعمل بالخط الثالث للمترو، بالإضافة إلى أعمال الصيانة للقطارات لمدة 8 سنوات بتكلفة إجمالية 317 مليون يورو، بالإضافة إلى 640 مليون جنيه مصري (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6.4 مليار جنيه.

ونفذت كافة الإجراءات التحترازية وأعمال التعقيم اللازمة للقطار وجميع المكونات والسفينة والأرصفة طبقًا للقواعد الصحية المتبعة للحد من انتشار فيرس كورونا، وسيتم نقل القطار إلى ورشة العباسية لإجراء الاختبارات الأخيرة قبل دخوله الخدمة، وتجرى حاليًا أعمال الإختبارات الديناميكية على القطارات التي يتم توريدها داخل ورش (العباسية والسلام)، كما يجدر الإشارة إلى أن القطار الأول قد أنهى جميع الاختبارات التي تتم عليه وتم ضمه فعليًا لأسطول القطارات العاملة على الخط.

وأوضحت وزارة النقل، أن المواطن قد استشعر بالفعل الفروق الواضحة بين القطارات القديمة والقطارات الموردة مؤخرًا، حيث تتمتع بنظام تكييف عالي السعة وتم تزويد القطارات بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة، والكاميرات التليفزيونية المثبتة في مقدمتها للمراقبة المركزية للسكة، وشاشات "LCD" لاستخدامها لتزويد الركاب بالمعلومات، كما يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، وأيضا يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار، كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل، وأيضا تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى السمع.

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