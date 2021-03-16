جمعية «سيدات أعمال مصر» تُكرم نماذج نسائية ناجحة في مجالات مختلفة

كرمت جمعية سيدات أعمال مصر21، برئاسة الدكتورة يمني الشريدي بتكريم مجموعة من أبرز النماذج النسائية الناجحة والمؤثرة في مختلف المجالات، وسط حضور ومشاركة لفيف من القيادات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات الاقتصادية ووسائل الإعلام، وعلى رأسهم السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر.وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: "لقد أسهمت المرأة المصرية بدور قوي وكبير في دعم المجتمع والاقتصاد القومي، كما كان لها دور رئيسي في المبادرات التي تتولاها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج مثل مبادرة "مراكب النجاة" مثلًا التي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكانت المرأة هي محور تنفيذها ونجاحها، معربة عن سعادتها بالمشاركة في تكريم مجموعة من السيدات المكافحات واللائي حققن نجاحات يحتذى بها".ومن جانبها أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن المرأة لها دور كبير حيث أنها شريكة نفخر بها في كافة المجالات والقطاعات، وتستطيع تخطي التحديات والمثابرة، وقد كانت سيدات الأعمال سواء في المشروعات الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة مع الدولة على سبيل المثال لا الحصر منذ بداية انتشار فيروس كورونا، معربة عن فخرها بالمشاركة في مثل هذا الحدث الذي يساهم في حث المرأة على الاستمرار في العطاء من خلال العرفان بمجهوداتها ودورها.وفي ذات السياق قالت الدكتورة يمنى الشريدي، رئيس جمعية سيدات أعمال مصر21: "نسعى من خلال هذا الحدث إلى تسليط مزيد من الضوء على إنجازات المرأة المصرية، وتكريمها اعترافًا بمساهمتها ودورها الفاعل في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة؛ دورها ومجهودها المتفاني والمؤثر في تطوير وتقدم المجتمع، حيث أن المرأة شريك حقيقي لها بصمة واضحة على كافة الأصعدة". وتقلدت العديد من المناصب والمهام، واستطاعت تحقيق الكثير من الإنجازات.وأضافت د. الشريدي: "ويأتي تكريم المرأة اليوم من خلال مساهمة جمعية سيدات أعمال مصر21 في تقديم الدعم للمرأة المكافحة والناجحة إلى جانب ما تقوم بها من توفير التدريب لسيدات ورائدات الأعمال المصريات من صاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة."وقد ضمت قائمة النماذج النسائية الناجحة اللاتي تم تكريمهن سيدات معيلة وعاملة ومن ذوى الهمم ورائدات اعمال في مشاريع صناعية وحرفية وصناعة المنسوجات والصناعات الغذائية وفى مجال الاعلام، حيث تم تكريم سمر رؤؤف رائدة أعمال ومؤسسه كايرو بيزنس راديو وهي اول قناه راديومتخصص بالأعمال وعلا لطفي مؤسسه شركه ريل فوود لمأكولات الحيوانات الاليفة وسمر السنان مؤسسة مصنع الجميله للبلاستيك وسارة دياب اول ميكانيكى سيارات فتاة بمحافظة الدقهلية، ومنال سرور رائدة مجتمعية ولها مجهودات في تشغيل الشباب، زينب رضوان رئيس تمريض الرعاية المركزية لجراحة القلب والصدر للأطفال بمستشفى أبو الريش، سعيدة محمود رائدة ريفية وصاحبة مشروع إعادة تدوير بقايا القماش، راندة البسطويسى رائدة مجتمعية ومؤسسه جمعية أهلية لدعم وتنمية ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة.وأكد محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، على أهمية دور المرأة حيث تتبوأ المرأة مناصب قيادية في البنك الذي قام بتكريم المرأة على دورها الفاعل في دعم المجتمع ومختلف المؤسسات، مؤكدًا على أن البنك لا يألو جهدًا في دعم المرأة، فضلًا عن المشاركة في المبادرات والفعاليات والأنشطة الخاصة بالمرأة، ويأتي ذلك انطلاقًا من ايمان بنك مصر بأهمية دعم وتنمية المرأة للمشاركة بفعالية في عملية صنع القرار والتمتع بحقوقها وتحسين قدراتها ".وشارك في تكريم المرأة خلال الحدث بنك مصر، حيث قدم بنك مصر لعدد 20 سيدة من أبرز النماذج النسائية الناجحة والمؤثرة في مختلف المجالات مبالغ مالية من خلال بطاقات " ميزة " كنوع من التقدير والتكريم، كما قدم البنك الدعم للشركات الناشئة التي تديرها السيدات من عضوات جمعية سيدات أعمال مصر21.كما قدم البنك الأهلي المصري مجموعة من الهدايا العينية للسيدات المكرمات، بحضور شنتال صباغ نائب مدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة.