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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: الاتفاق مع بكين بشأن المحطة العلمية القمرية ليس موجهًا ضد الغرب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:41 ص
دميتري روغوزين
دميتري روغوزين
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أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين أن الاتفاق بين روسيا والصين بشأن المحطة العلمية القمرية، ليس موجها ضد الغرب، موضحًا أن الاتفاق مفتوح للمشاركة الدولية.

وقال روغوزين -ردًا على مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" يؤكد كاتبه، أن الاتفاق الروسي-الصيني، هو تحالف موجه ضد الغرب، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء- "الأمر ليس كذلك، وأن خطط روسيا والصين بشأن القمر مفتوحة لمشاركة دولية واسعة.. أي لا يتعلق الأمر بالمواجهة، بل بالتعاون في مجال استكشاف القمر".

يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" أعلنت في وقت سابق عن توقيع معاهدة تفاهم مع الجانب الصيني، بشأن إنشاء محطة قمرية علمية دولية.

تجدر الإشارة، إلى أن المحطة العلمية القمرية، هي مجمع علمي لإجراء تجارب علمية على سطح القمر ومداره. وتكون المحطة مصممة لإجراء بحوث في مجالات علمية مختلفة، بما فيها استكشاف القمر واستخدامه.

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