الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الثلاثاء، طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس حار جنوب الصعيد والرياح معتدلة.وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من السبت المقبل 20 مارس تشهد البلاد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.وأضاف شاهين أنه من المتوقع اليوم أن يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة، وطقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، كما يسود طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط للرياح على جنوب سيناء.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة:القاهرة 24 - 14الاسكندرية 19- 13وادى النطرون 23 - 13طنطا 23 - 13شبين الكوم 24 - 14دمنهور 23 - 14بلطيم 20- 14مطروح 18- 13السلوم 19 - 10سيوة 20 - 10بورسعيد 20 - 14دمياط 20 - 14الزقازيق 24 - 14