9 آلاف و393 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

سجلت روسيا، اليوم الثلاثاء، 9 آلاف و393 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و443 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا - في تقريره اليومي وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 4 ملايين و409 آلاف و438 شخصا، كما بلغ إجمالي الوفيات 92937 حالة.وأضاف التقرير أن مجموع المتعافين وصل إلى 4 ملايين و14220 شخصا، بعد تماثل 10644 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، بينما تبقى هناك 302281 حالة نشطة.وشهد عدد الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو ارتفاعا طفيفا من 1353 أمس إلى 1533 اليوم، مع ارتفاع الوفيات أيضا من 51 إلى 57.