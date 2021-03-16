تداول 12.5 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم تداول 12 ألفًا و500 طن بضائع عامة و636 شاحنة.وأوضحت الهيئة- في بيان اليوم الثلاثاء- أن حركة الواردات شملت 5 آلاف طن بضائع عامة و335 شاحنة، فيما بلغت الصادرات 7 آلاف و500 طن بضائع و301 شاحنة.وأضافت أنه وصل ميناء سفاجا 4 سفن (بوسيدون إكسبريس ومحبة ونما إكسبريس والحرية)، وغادرته السفينة (أمل)، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين (سينا وبريدج).