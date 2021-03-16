«جال الأعمال الأفارقة» توقع اتفاقية مع غرفة تجارة أوغندا

في مراسم افتراضية عبر تقنية "زووم" أنهت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بأوغندا، وقعها عن جمعية رجال الأعمال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية، وعن غرفة تجارة وصناعة أوغندا "اوليفيا كياجنجو" رئيس الغرفة الوطنية لصناعة وتجارة أوغندا، وذلك بحضور أعضاء من الجانبين وفي مقدمتهم الدكتور شريف سليمان، رئيس لجنة التصدير بالجمعية، ونائبه كريم البرقوقي.واستهل «الشرقاوي» أهمية دعم التجارة البينية الإفريقية، وأن مصر وأوغندا بينهما العديد من الروابط والشراكة في حوض النيل، وأن هناك فرصا كثيرة في التجارة والاستثمار بين البلدين، وقدّم الدعوة إلى أعضاء الغرفة الوطنية الأوغندية للزيارة عندما تتاح ظروف الطيران بوفد للقاء نظائرهم في جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، مؤكدا أهمية مساعدة الأشقاء في أوغندا للدخول للأسواق المصرية، وبالطبع في ذات السياق فتح وتوسعة افاق العمل والتجارة والاستثمار في أوغندا.وعبر رئيس الجمعية عن الشكر لوزيرة التجارة والصناعة المصرية وقطاع التمثيل التجاري المصري علي دوره في دعم مجتمع المال والأعمال المصري للدخول إلى عمق القارة وفق توجهات الدولة المصرية وقيادتها التي تثق في مستقبل القارة وتدعم كافة اوجه التعاون مع الأشقاء الأفارقة.واستعرض الشرقاوي، أن هناك ارتفاعا في حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا خلال الفترة "يناير – أكتوبر" من عام 2019 بنحو 4.3% ليسجل 99.2 مليون دولار، ونتمني ان نستفيد بهذا التعاون وبكل قنوات التواصل بين البلدين لنحقق مليار دولار في ٣ سنوات.ومن جانبها ألقت أوليفا كياجنجو، رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة الأوغندية، كلمة عبرت فيها عن سعادتها البالغة بتوقيع هذه الاتفاقية مع الجمعية، ورحبت بكافة أوجه التعاون مع الجمعية في كافة القطاعات.وأضافت أن أعضاء الغرفة سعداء جدا لفكرة الجمعية وراغبين في خلق تواصل في مجتمع المال والأعمال والاقتصاد الإفريقي بشكل فاعل لإحداث نوع من التقارب وزيادة المعرفة بكل مدخلات الاقتصاد والاستثمار في البلدين، واننا حريصون من خلال المؤتمرات والندوات وورش العمل الافتراضية ان ندفع باعضائنا كمتحدثين في فاعليات الجمعية لأن ذلك سوف يساعدنا كثيرا في خلق جو من التعريف بالفرص التجارية والاستثمارية ومناخ الأعمال من البلدين، ووجهت دعوتها للجمعية بزيارة أوغندا، لخلق ودعم روح التعاون بشكل جديد وفاعل.ومن جانبه أكد الدكتور شريف سليمان، رئيس لجنة التصدير بالجمعية، أننا حريصين علي طرق كافة الأبواب والتواصل مع كافة الشركاء في الدول الافريقية لنحقق نتائج في سوق القارة غير مسبوق وفيما يتعلق باوغندا تحديدا اشار سليمان ان الميزان التجاري سجل بين البلدين فائضا في صالح مصر قيمته 83.2 مليون دولار امريكي عام 2019.وأوضح «سليمان » أنه بلغ حجم الصادرات المصرية لأوغندا خلال 2019عام "112 مليون دولار" تضمن الورق ومنتجاته، المنتجات الغذائية، الكلينكر، مواد البناء، المنتجات الكيماوية والبلاستيك، الواح الصلب، حاصلات زراعية، رخام وجرانيت.وأشار إلى أن هناك زيادة بقيمة صادرات مصر إلى السوق الأوغندي خلال الـ 10 شهور الأولى من عام 2019 بنحو 2.93 % لتسجل نحو 91.2 مليون دولار ونسعى بعد جائحة كورونا، وتفعيل اتفاقية التجارة البينية الإفريقية أن نقطع أشواطًا جيدة في المراحل المقبلة.وفي نفس السياق أشار كريم البرقوقي، نائب رئيس لجنة التصدير بالجمعية، إلى أن قد ارتفعت واردات مصر من أوغندا خلال الـ 10 شهور من 2019 بنسبة 23% لتسجل 8 ملايين دولار تمثلت أهم الواردت في (أسماك، دهون حيوانية، بن، تبغ، شاي، رخام، سجاد، أثاث، فواكه).وأكد البرقوقي أنه وفقا للإحصائيات والتقارير الصادرة عن أوغندا أن هناك أكثر من ٤٠ شركة مصرية الأن تعمل في أوغندا في الاستثمارات المختلفة وأغلبها في البنية التحتية والطاقة والتعدين والتشييد وانزيارة نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إلى دولة أوغندا، للمشاركة في حفل تكريم شركة المقاولون العرب بأوغندا كأفضل شركة مقاولات للعام الثالث على التوالي كان لها بالغ الاثر في تقوية أسم مصر وشركاتها علي أرض أوغندا.