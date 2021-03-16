رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

166 ألف إصابة بكورونا في صفوف القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:32 ص
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
كشفت دورية (ديفنس نيوز) الأمريكية عن أن عدد الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا في صفوف القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية بلغ 166 ألف فرد منذ تفشي الوباء عالميا قبل أكثر من عام، مشيرة إلى أن إصابات العسكريين الأمريكية قد تراوحت ما بين إصابات عادية وشديدة.

ونقلت الدورية عن مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن عدد سكان كوريا الجنوبية يعادل عدد سكان ولايتين أمريكيتين فقط هما (تكساس) و(فلوريدا) اللتين توفي فيهما ما لا يقل عن 77 ألف أمريكى بسبب كورونا، وبرغم ذلك لقى 1648 كوريا جنوبيا حتفهم نتيجة الإصابة بالوباء خلال العام الماضي، فيما لقى 24 من أفراد القوات المسلحة الأمريكية حتفهم نتيجة إصابتهم بفيروس (كوفيد – 19)، ويخضع الآن في كوريا الجنوبية 1400 عسكري أمريكي للعلاج من الفيروس على أمل التعافي من إصابتهم.

وأشارت الدورية الأمريكية إلى أن 28 حالة إصابة فقط قد سجلت بين العسكريين الأمريكيين العاملين في كوريا الجنوبية؛ نتيجة لمخالطة حاملي فيروس محليين، حيث يتردد زوار وأصحاب مصالح كوريين جنوبيين على القواعد والمقار العسكرية الأمريكية هناك بواقع 58 ألف زائر محلي يوميا ما بين عسكريين كوريين ومقاولين وموردين، أما باقي المصابين من العسكريين الأمريكيين هناك فقد انتقلت إلى بعضهم العدوى بعد عودتهم من أجازاتهم الدورية إلى الأراضي الأمريكية بإجمالي 77 ألف حالة والباقي أصابهم الفيروس نتيجة المخالطة الداخلية في الثكنات ومناطق الإيواء.

موضوعات متعلقة

شروط ترقية الموظفين بعد قرارات السيسي الجديدة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-3-2021 فى البنوك المصرية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

الصور

image description

مقاول يحول جراج عقار بحدائق الأهرام لحمام سباحة ومخزن للكاوتش (صور)

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

الأكثر قراءة

العالم يترقب.. «الصحة العالمية» تكشف متى وأين وُجد كورونا

بـ1800 جنيه.. مطلوب مندوبين مبيعات لإحدى شركات المنوفية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-3-2021 فى البنوك المصرية

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

دراسة: موجات الجفاف والحر في أوروبا هي الأكثر حدة منذ 2000 عام

إغلاق مجمع كبير في بانكوك بعد اكتشاف مجموعة من إصابات كورونا

هزتان أرضيتان قرب «ديالى» العراقية

باحثون سويديون يحذرون من ارتفاع الإنسولين قبل تطور الخلايا المقاومة

أيام زمان

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

«رفع الأثقال والكرة الشراب» طفولة الفنانة زوزو نبيل

«إحنا مش عبيدكم».. صرخة مريم فخر الدين في وجه عادل إمام

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

زايد للكتاب تعلن القوائم القصيرة في فروع المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة والآداب

القط في مفردات الحارة المصرية.. من الألوهية حتى الـ 7 أرواح

لم يكن غزوًا.. تفنيد ادعاءات «يوسيفوس» عن خرافة غزو الهكسوس لمصر

الصين تعلن تنظيم مهرجان شنجهاي السينمائي الدولي في يونيو