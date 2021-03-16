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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«السقطي» يُطالب بتدخل الجهات المعنية لإنقاذ مصانع الكرتون من الإفلاس

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:30 ص
المهندس علاء السقطي
المهندس علاء السقطي
أسماء إبراهيم
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طالب المهندس علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بضرورة التحقيق في ما تقوم به مصانع الورق المغذية لمصانع صناديق الكرتون، من رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه دون مبرر.

وأشار «السقطي»، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن ارتفاع سعر الخامات الورقية بنسبة 70 % الأمر الذى تسبب فى زيادة سعر صناديق الكرتون بنسبة 60 %، وهو ماسيترتب عليه رفع أسعار جميع المنتجات الموجودة فى الأسواق خاصة المواد الغذائية التى تعتمد على نظام التعبئة الكرتونية.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار وصل إلى أكثر من ألف جنيه فى طن ورق التيست وورق الفلوتنج خلال الشهر الماضي فقط، دون وجود أحداث جوهرية تبرر هذا الارتفاع ما يؤكد أنه هناك شبهة احتكار تقوم بها مصانع الورق تجاه مصانع الكرتون مستغلة اقتراب شهر رمضان وزيادة الاقبال على جميع منتجات التعبئة والتغليف.

ولفت إلى أن مصانع إنتاج الكرتون بأنواعه أصبحت معرضة للإفلاس بسبب الارتفاع الهائل والمفاجئ في أسعار الخامات وعدم قدرتهاعلى الوفاء بالتعاقدات المبرمة قبل ارتفاع الأسعار الأمر الذى نتج عن زيادة التكلفة عن سعر البيع وسعر التوريد وهى خسائر فادحة لن تصمد أمامها مصانع الكرتون، وستضطر إلى الإغلاق خلال فترة قصيرة.

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